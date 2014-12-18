Песков назвал контакты Байдена с Си Цзиньпином личным правом двух стран

По его словам, эта тема не стоит широко на повестке дня.

Контакты президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином являются личным правом двух стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема не стоит широко на повестке дня. При этом Песков отметил, что каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Он добавил, что Кремль будет следить за сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где проведет встречу с Байденом.

Ранее Песков заявил, что Россия адаптируется к непрекращающимся санкционным устремлениям США.

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