Песков: Россия адаптируется к непрекращающимся санкционным устремлениям США

Он отметил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления.

Россия адаптируется к непрекращающимся санкционным устремлениям США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали информацию о том, что Министерство финансов США направило управляющим компаниям запрос о сотне танкеров, которые могли перевозить российскую нефть в обход западных санкций. Песков отметил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления

Но, тем не менее, мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ.

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