Песков: Россия адаптируется к непрекращающимся санкционным устремлениям США

Россия адаптируется к непрекращающимся санкционным устремлениям США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали информацию о том, что Министерство финансов США направило управляющим компаниям запрос о сотне танкеров, которые могли перевозить российскую нефть в обход западных санкций. Песков отметил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления
Но, тем не менее, мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее в Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ.
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