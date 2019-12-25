Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Президент вернется в Москву во второй половине завтрашнего дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин после поездки на Дальний Восток остался на некоторое время отдохнуть в Сибири.

Компанию российскому лидеру составил министр обороны Сергей Шойгу.

Действительно с Шойгу. Место называть не буду - это Сибирь. Обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По словам официального представителя Кремля, администрация президента в ближайшем будущем опубликует фото- и видеоматериалы с отдыха главы государства. Песков добавил, что Путин вернется в Москву 8 сентября.

Ранее Шойгу рассказал о строительстве новых городов в Сибири. По его мнению, новые населенные пункты в этой части страны могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском

Фото: kremlin.ru