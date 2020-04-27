Песков рассказал об интересе Путина к чемпионату Белоруссии по футболу

Это единственный турнир в Европе, который не был прерван из-за эпидемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал, как проводит досуг Владимир Путин в период эпидемии коронавируса.

Смотрит ли президент трансляции чемпионата Белоруссии по футболу? Я не думаю, вряд ли... Все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать - например, исторические книги. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чемпионат Белоруссии по футболу - единственный турнир в Европе, который не был прерван в связи с угрозой распространения COVID-19. После шести туров в турнирной таблице лидирует "Слуцк", набравший 13 очков.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекомендует лигам доиграть нынешний сезон.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, CTVBY