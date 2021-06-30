Песков рассказал, куда ВС России наносят удары

Вооруженные силы страны наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ относительно ракетного удара по детской больнице в Киеве. В Москве призвалм руководствоваться заявлением министерства обороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-либо гражданским целям.

И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе… имеющим отношение к военному потенциалу режима. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали падение ракеты ВСУ на киевскую больницу.

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