Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису

В Кремле прокомментировали покушение на главу региона.

Глава государства Владимир Путин при первой же возможности позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого вчера было совершено нападение. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 апреля сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. В Москве подчеркнули, что президент знает о том, что руководитель региона был прооперирован. В Кремле рассчитывают, что преступление в отношении чиновника будет проведено в самые короткие сроки. Дополнительно власти страны желают потерпевшему выздоровления.

Собственно, насколько мы знаем, сейчас он уже был прооперирован, и как только представится возможность, конечно же президент позвонит Чибису. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков добавил, что решать о том, нужно ли сейчас в России усиливать меры по охране глав регионов, должны профильные спецслужбы при экспертной оценке. В Кремле уточнили, что надо понимать, является ли покушение на Чибиса отдельным случаем или же системной угрозой.

Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости