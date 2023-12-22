Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Он подчеркнул, что альянс продолжает свое движение в сторону российских границ.

Отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, как оценивают статус отношений Москвы с альянсом и насколько велики риски эскалации. Песков отметил, что страны НАТО вовлечены в конфликт вокруг Украины. Он подчеркнул, что альянс продолжает свое движение в сторону российских границ, а также расширяет свою военную инфраструктуру.

Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Макрона пока не планируются.

Видео: Telegram / РИА Новости