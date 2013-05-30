В Кремле назвали качества журналиста, работающего при администрации президента.

Официальный представитель администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как попасть в кремлевский пул журналистов. Сведениями чиновник поделился с участниками просветительского марафона "Новое знание". Он ответил на вопрос студентки РАНХиГС о том, какими навыками должен обладать журналист, работающий при главе государства.

Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство СМИ, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редактора или руководство того или иного СМИ отправляет в кремлевский пул своих журналистов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чиновник заметил, что работа с Кремлем очень ответственная и трудная с точки зрения максимально широкой специализации. В допандемийное время журналистам приходилось ежедневно перемещаться по всей территории страны, за границей и работать в ненормированном графике. Песков напомнил, что для кремлевского пула не существует таких понятий как "день" и "ночь", так как работа ведется круглосуточно.

Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков считает, что незнание азов программирования скоро будет равноценно безграмотности.

Фото: Piter.tv