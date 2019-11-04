Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции ЕС

По его словам, в Кремле анализируют новые санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции Евросоюза. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле прокомментировали новость о принятии ЕС 19-го пакета санкций против России. Эту новость подтвердила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Песков отметил, что в Кремле анализируют новые санкции.

Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить.

Видео: Telegram / СМОТРИ