Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции Евросоюза. Об этом он сообщил журналистам.
В Кремле прокомментировали новость о принятии ЕС 19-го пакета санкций против России. Эту новость подтвердила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Песков отметил, что в Кремле анализируют новые санкции.
Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить.
Видео: Telegram / СМОТРИ
