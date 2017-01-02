Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин любит встречать Новый год. Пресс-секретарь президента РФ рассказал о предпочтениях политика. Об этом спикер заявил во время эфира на телеканале "Россия 1".
В Кремле напомнили, что глава часто встречал праздник в различных уголках государства. Например, однажды Путин находился 31 декабря в Хабаровске. Однако он любит отмечать праздники вместе с семьей и друзьями, если это позволяет рабочий график.
И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает
прокомментировал Песков
Ранее Piter.tv писал о том, что Песков назвал 2019 год для Кремля "традиционно рабочим".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN_1
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