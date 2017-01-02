Песков назвал 2019 год для Кремля "традиционно рабочим"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги уходящего года.
По словам Пескова, были как трудные, так и радостные события, но в целом год был рабочим, передало "Экономика сегодня".
Среди трудностей пресс-секретарь выделил экономику и международную обстановку, которая "оставляет желать лучшего". Также Песков упомянул национальные проекты, которые должны дать свой эффект до 2024 года.
Ранее Владимир Путин назвал основные приоритеты законодателей в 2020 году.
Фото: kremlin.ru
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