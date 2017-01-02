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Песков назвал 2019 год для Кремля "традиционно рабочим"
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

Песков назвал 2019 год для Кремля "традиционно рабочим"

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Судить о результативности можно будет позже, считает Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги уходящего года.

По словам Пескова, были как трудные, так и радостные события, но в целом год был рабочим, передало "Экономика сегодня"

Среди трудностей пресс-секретарь выделил экономику и международную обстановку, которая "оставляет желать лучшего". Также Песков упомянул национальные проекты, которые должны дать свой эффект до 2024 года. 

Ранее Владимир Путин назвал основные приоритеты законодателей в 2020 году. 

Фото: kremlin.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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