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Песков рассказал, что Путин хочет лично проголосовать по поправкам

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Пока президент не отдаёт предпочтение электронному голосованию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин хочет лично проголосовать по поправкам в Конституцию. Голосование пройдёт уже 1 июля.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства сможет выразить своё мнение к поправкам в один из семи дней, на протяжении которых будет длиться голосование.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин хочет проголосовать лично, а не в электронном формате.

Ранее на сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина.

Видео: kremlin.ru

Теги: голосование по поправкам, конституция, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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