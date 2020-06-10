Песков рассказал, что Путин хочет лично проголосовать по поправкам

Пока президент не отдаёт предпочтение электронному голосованию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин хочет лично проголосовать по поправкам в Конституцию. Голосование пройдёт уже 1 июля.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства сможет выразить своё мнение к поправкам в один из семи дней, на протяжении которых будет длиться голосование.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин хочет проголосовать лично, а не в электронном формате.

Ранее на сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина.

Видео: kremlin.ru