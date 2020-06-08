На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Поправки также уберут слово «подряд» из статьи про количество президентских сроков.

На сайте электронного голосования по Конституции 2020.org не упомянули обнуление сроков президента России Владимира Путина.

Поправкам в основной закон страны посвящены 15 тематических разделов. Ни в одном из них, как оказалось, не рассказывается о поправке в статью 81, обнуляющую сроки главы государства.

Сейчас в данной главе сказано, что один и тот же человек может становиться президентом России не более двух сроков "подряд". Предполагается, что поправки уберут слово "подряд", при этом президентские сроки нынешнего президента будут "обнулены" после вступления в силу обновлённой Конституции.

Недавно поправку про "обнуление" на сайт, посвящённый голосованию, всё-таки внесли.

Ранее в Петербурге начали прием заявлений на голосование по Конституции по месту нахождения.

Видео: Vk.com / Государственная Дума