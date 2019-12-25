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В Петербурге начали прием заявлений на голосование по Конституции по месту нахождения
Сегодня, 21:49
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smirenny

В Петербурге начали прием заявлений на голосование по Конституции по месту нахождения

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Заявление можно подать до 21 июня.

В Петербурге в пятницу, 5 июня, начался прием заявлений для голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Об этом сообщили на сайте горизбиркома.

Заявление можно подать по месту нахождения до 21 июня в МФЦ, пункты приема заявлений и на сайте "Госуслуги". С 16 по 21 июня заявление можно подать в  любой участковой избирательной комиссии (УИК). Адрес и телефон  территориальных и участковых избирательных комиссий находятся в разделе "Сведения об избирательных комиссиях Санкт-Петербурга" на сайте Горизбиркома.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля с 8 утра до 20 часов вечера.

Ранее мы писали, что КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию.

Фото: culture.ru

Теги: голосование, мфц, поправки в конституцию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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