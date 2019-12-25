Коммунисты отметили, что поправки - это лишь новое издание "ельцинской" Конституции.

КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию России. Об этом рассказал зампредседателя центрального комитета партии Дмитрий Новиков.

Он отметил, что решение было принято единогласно. Вопрос его продвижения партийцы обсудят на общероссийской конференции КПРФ, которая пройдёт в онлайн-формате.

Коммунисты отметили, что поправки - это лишь новое издание "ельцинской" Конституции. Они будут участвовать в голосовании — но "против", так как поправки "не оправдали общественных надежд серьёзные перемены".

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