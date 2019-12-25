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КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию
Сегодня, 22:16
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matveyvn

КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию

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Коммунисты отметили, что поправки - это лишь новое издание "ельцинской" Конституции.

КПРФ будет голосовать против поправок в Конституцию России. Об этом рассказал зампредседателя центрального комитета партии Дмитрий Новиков.

Он отметил, что решение было принято единогласно. Вопрос его продвижения партийцы обсудят на общероссийской конференции КПРФ, которая пройдёт в онлайн-формате.

Коммунисты отметили, что поправки - это лишь новое издание "ельцинской" Конституции. Они будут участвовать в голосовании — но "против", так как поправки "не оправдали общественных надежд серьёзные перемены".

Ранее Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест.

Теги: голосование по поправкам, конституция, кпрф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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