Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Платошкин будет находится под домашним арестом два месяца — до 2 августа.

Басманный суд отправил политика и историка Николая Платошкина под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам, а также в распространении заведомо ложных сведений, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан.

Об избрании меры пресечения сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Платошкин будет находится под домашним арестом два месяца — до 2 августа.

Ранее мы рассказывали, что в доме политика и блогера Николая Платошкина прошли обыски. Об этом сообщила его супруга. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

Николай Платошкин — лидер движения "За новый социализм". На его ютуб-канале 475 тысяч подписчиков. Он выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию против них и участвовать в акциях протеста.

Видео: YouTube / Николай Платошкин