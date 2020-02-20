В Кремле не считают провокационным вопрос о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина

Пресс-секретарь президента отметил, что женщина спокойно и вдумчиво высказала свою позицию и выслушала аргументы главы государства.

Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате 10 800 рублей и доходах Путина. По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле не считают этот вопрос провокационным. Об этом пишут РИА Новости.

Песков отметил, что женщина спокойно и вдумчиво высказала свою позицию и выслушала аргументы главы государства.

В среду, 19 февраля, Владимир Путин приехал в Петербург и принял участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака. После возложения цветов к памятнику первого мэра города на Неве глава государства пообщался с гражданами. На вопрос женщины, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин ответил: "Думаю, что очень трудно". После этого петербурженка предположила, что у президента зарплата намного больше. Он сказал, что не самая большая в стране.

Ранее Песков ответил на вопрос о низких доходах в России. Он заявил, что невозможно ждать сиюминутных результатов.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News