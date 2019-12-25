  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
Сегодня, 13:27
75
matveyvn

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

0 0

В России чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы.

По его словам, в России чрезвычайных ситуаций не зафиксировано и нет ничего, что может вызвать беспокойство.

Были соответствующие заявления МАГАТЭ, что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозу для человеческого здоровья и населения.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Чиновник подчеркнул, что в России весьма совершенная система мониторинга.

Ранее в Кремле отреагировали на зарубежную критику поправок к Конституции.

Теги: кремль, песков, радиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии