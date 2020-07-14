Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства.

Во вторник, 14 июля, пресс-секретарь главы государства прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что россиянам не стоит забивать себе голову и анализировать соответствующие действия главы государства. Он отметил, что Путин использует ручку по прямому назначению.

Президент использует ручку для того, чтобы писать, для того, чтобы работать Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что интерес к ручке Путина вновь возобновился после того, как глава государства раскрутил её во время совещания. Отметим, что в в Twitter даже есть страничка под названием "Ручка Путина".

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Видео: kremlin.ru