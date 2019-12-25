Медведев призвал не "вешать всех собак" на ВОЗ

Дмитрий Медведев призвал не "вешать всех собак" и не дезорганизовывать работу Всемирную организацию здравоохранения. Заместитель руководителя Совета Безопасности России на круглом межпартийном столе рассказал, что площадка ВОЗ необходима для борьбы с пандемией коронавируса. Он заметил, что эффективность ее работы можно будет изучить позже.
К сожалению, эта организация тоже пострадала в период пандемии, поскольку вокруг нее разворачивается отдельная политическая кампания, что, на мой взгляд, совершенно неправильно
Дмитрий Медведев, Заместитель руководителя Совета Безопасности России
Чиновник заметил, что борьба против COVID-19 требует международного сотрудничества по линиям органов власти, здравоохранения, научных предприятий, международных организаций и спецслужб.
Медведев: политика у ряда стран затмила принципы справедливости.
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