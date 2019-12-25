Медведев: политика у ряда стран затмила принципы справедливости

Дмитрий Медведев призвал укреплять международную солидарность и гуманизм в условиях кризиса.

Дмитрий Медведев заявил, что политика у ряда стран затмила принципы справедливости и международного права. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности России рассказал во время круглого стола с участием руководства парламентских партий.

Вопрос международного сотрудничества, которое позволило бы обеспечить безопасность наших граждан в текущий сложный период, стал актуальным, как никогда ранее в новейшей истории Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России

Чиновник добавил, что правительству страны придется учитывать опыт, с которым РФ столкнулась во время пандемии коронавируса и экономической нестабильности. Медведев рассказал коллегам о том, что при возникновении национальной опасности должны укрепляться такие ценности как солидарность и гуманизм. По словам спикера, кризис показал миру, что принципы глобализации оказались неустойчивыми и "не сработали".

Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ.