Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ

Россия думает о том, как противодействовать новой угрозе со стороны Китая и Монголии.

Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России рассказал во время совещания о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и лечению эпидемиологических заболеваний. Спикер объяснил, что новые случаи заражения чумой в Монголии и Китае заставляют Россию волноваться. В настоящее время правительство думает о том, как реагировать на возможную угрозу.

Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая. Это наша граница. Это, конечно, вызывает определенное беспокойство Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России

Специалист отметил, что мировая угроза в эпидемиологическом плане не ограничивается только инфицированием одним лишь коронавирусом.

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