Китай призвал США откликнуться на предложения РФ по СНВ-3

Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3. Об этом во время пятничного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник отметил, что сторонам необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
На основании этого дальше сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая
Напомним, что ранее в Госдепартаменте поддержали инициативу Пекина к переговорам по контролю над вооружениями. В США отметили, что пригласят Китай на встречу с РФ в Вене по данному вопросу.
Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США.
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