Китай призвал США откликнуться на предложения РФ по СНВ-3

Чжао Лицзянь напомнил о позиции Пекина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией.

Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3. Об этом во время пятничного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник отметил, что сторонам необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

На основании этого дальше сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что ранее в Госдепартаменте поддержали инициативу Пекина к переговорам по контролю над вооружениями. В США отметили, что пригласят Китай на встречу с РФ в Вене по данному вопросу.

Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США.