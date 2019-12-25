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Китай призвал США откликнуться на предложения РФ по СНВ-3
Сегодня, 11:21
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lesjasap

Китай призвал США откликнуться на предложения РФ по СНВ-3

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Чжао Лицзянь напомнил о позиции Пекина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией.

Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3. Об этом во время пятничного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник отметил, что сторонам необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. 

На основании этого дальше сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что ранее в Госдепартаменте поддержали инициативу Пекина  к переговорам по контролю над вооружениями. В США отметили, что пригласят Китай на встречу с РФ в Вене по данному вопросу.

Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США.

Теги: китай, снв-3, сша, чжао лицзянь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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