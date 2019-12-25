Медведев подчеркнул, что работа председателя правительства в принципе сложная.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о тяжёлом решении по пенсионной реформе, которое он принял будучи премьер-министром.

По его словам, пенсионная реформа была непопулярным решением среди граждан, так как никто не любит подобных изменений. Медведев подчеркнул, что работа председателя правительства в принципе сложная, поскольку каждый день приходится принимать решения, которые повлияют на жизнь людей в стране.

Дмитрий Медведев рассказал, что до сих пор видит много комментариев, где люди "припоминают" ему пенсионную реформу.

Ранее Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США.

Видео: YouTube / Единая Страна