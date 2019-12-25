Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о тяжёлом решении по пенсионной реформе, которое он принял будучи премьер-министром.
По его словам, пенсионная реформа была непопулярным решением среди граждан, так как никто не любит подобных изменений. Медведев подчеркнул, что работа председателя правительства в принципе сложная, поскольку каждый день приходится принимать решения, которые повлияют на жизнь людей в стране.
Дмитрий Медведев рассказал, что до сих пор видит много комментариев, где люди "припоминают" ему пенсионную реформу.
Ранее Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США.
Видео: YouTube / Единая Страна
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