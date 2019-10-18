Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Россия хочет добиться от Турции разглашения всех подробностей сделки.

Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции относительно операции в Сирии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера. По словам пресс-секретаря президента России, Москва рассчитывает получить от Анкары полную информацию по данному вопросу. Политиков интересуют подробности договора по "Источнику мира".

Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям США и Турции приостановить наступление в Сирии заметил Песков

Напомним, что накануне государства смогли найти компромисс и приостановить наступление в Сирии. Бойцы временно прекратили огонь. Эрдоган пообещал не проводить военных действий в течение 120 часов для вывода сил Рабочей партии Курдистана. Если условие будет выполнено, то Америка откажется от ввода новых санкций против Турции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News