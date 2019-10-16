Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента заметил, что пока что рано делать выводы.

В Кремле не понимают, связаны ли слова о "роспуске" отказом Украины от выполнения обязательств. Песков добавил что эта информация удивляет не только Москву, но другие страны. В частности - Францию и Германию. Он надеется, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Напомним, что Правительство Украины объявили о желании распустить самопровозглашенные республики на Донбассе. Чиновники отметили, что это становится основным условием, при которых страна выполнит свои обязательства перед участниками минского соглашения.

Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны...Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно объясняет Песков

Дипломат напомнил, что комплекс мер, подписанный в Белоруссии, был согласован с представителями ЛНР и ДНР. В документе не шла речь о самоликвидации этих республик.

Ранее Piter.tv писал о том, что отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News