В Кремле уважают все точки зрения по поводу поправок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо против поправок в Конституцию. Он заявил, что в Кремле видели письмо академиков, журналистов, писателей и юристов.

Песков сказал, что уважают все точки зрения по поводу поправок в Конституцию.

Безусловно, мы видели это письмо. Вы знаете, что есть разные письма, - заметил пресс-секретарь.

Он добавил, что поступает и огромное количество писем поддержки. О количестве поддерживающих и тех, кто против, все узнают на голосовании, отметил Песков.

Ранее Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.