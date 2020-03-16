Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо против поправок в Конституцию. Он заявил, что в Кремле видели письмо академиков, журналистов, писателей и юристов.
Песков сказал, что уважают все точки зрения по поводу поправок в Конституцию.
Безусловно, мы видели это письмо. Вы знаете, что есть разные письма, - заметил пресс-секретарь.
Он добавил, что поступает и огромное количество писем поддержки. О количестве поддерживающих и тех, кто против, все узнают на голосовании, отметил Песков.
Ранее Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.
Обсуждение ( 0 )