Песков прокомментировал ослабление курса рубля. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он считает, что ослабление национальной валюты сейчас обусловлено волатильностью, которую тяжело "не заметить". Чиновник отмечает, что опыт прошлых лет позволяет говорить о том, что рубль вернётся на утраченные позиции. О том, когда это произойдёт, никто не может сказать.
Другое дело — в какие сроки это произойдет.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, нынешняя ситуация попадает под модель, когда за падением национальной валюты последует её рост.
Ранее в Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
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