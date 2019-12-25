Опыт прошлых лет позволяет говорить о том, что рубль вернётся на утраченные позиции.

Песков прокомментировал ослабление курса рубля. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он считает, что ослабление национальной валюты сейчас обусловлено волатильностью, которую тяжело "не заметить". Чиновник отмечает, что опыт прошлых лет позволяет говорить о том, что рубль вернётся на утраченные позиции. О том, когда это произойдёт, никто не может сказать.

Другое дело — в какие сроки это произойдет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, нынешняя ситуация попадает под модель, когда за падением национальной валюты последует её рост.

Ранее в Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе.

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