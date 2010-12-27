Песков прокомментировал обсуждение реформы избирательной системы

В Кремле пока нет четкой позиции о необходимости избирательной реформы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер объяснил, что в правительстве ведется экспертное обсуждение
Песков добавил, что мнение главы ЦИК Эллы Памфиловой будет учитываться. Памфилова подготовила пакет предложений по изменению системы избирательного права. Среди прочего - отмена досрочного голосования. Политик отметил, что на данный момент "не отвергается ни одна опция вообще". Однако не исключено, что закон останется в неизмененном состоянии.
Напомним, что Памфилова также заявляла о необходимости снизить с 3 до 0,5 процента голосов предел подписей избирателей для кандидатов, выдвигающихся в депутаты.
Ранее Piter.tv писал о том, что Памфилова раскритиковала работу петербургского избиркома.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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