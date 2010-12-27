Песков прокомментировал обсуждение реформы избирательной системы

Решения по данному вопросу Москва еще не предложила.

В Кремле пока нет четкой позиции о необходимости избирательной реформы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер объяснил, что в правительстве ведется экспертное обсуждение

Песков добавил, что мнение главы ЦИК Эллы Памфиловой будет учитываться. Памфилова подготовила пакет предложений по изменению системы избирательного права. Среди прочего - отмена досрочного голосования. Политик отметил, что на данный момент "не отвергается ни одна опция вообще". Однако не исключено, что закон останется в неизмененном состоянии.

Напомним, что Памфилова также заявляла о необходимости снизить с 3 до 0,5 процента голосов предел подписей избирателей для кандидатов, выдвигающихся в депутаты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Памфилова раскритиковала работу петербургского избиркома.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

