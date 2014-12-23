По его словам, в Кремле обратили внимание на ряд предвыборных заявлений нового аргентинского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги президентских выборов в Аргентине. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, в Кремле обратили внимание на ряд предвыборных заявлений нового аргентинского лидера Хавьера Милея. Песков отметил, что Москва будет ориентироваться и судить избранного президента по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации.

Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее мы сообщали, что избранный президент Аргентины намерен сотрудничать со странами свободного мира.

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