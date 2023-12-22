Москва будет добиваться наказания всех тех, кто стоит за военными преступлениями киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал СМ доклад Управления верховного комиссара Всемирной организации по правам человека. Он пояснил, что содержащаяся в документе информация не стала новостью.

Все военные преступления киевского режима тщательно документируются. Мы хорошо знали об этих преступлениях. И, конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание. Дмитрий песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в Женеве опубликован доклад УВКПЧ. В нем говорится о пытках российских военнопленных на Украине. С 1 декабря 2023 года по 29 февраля сотрудники ООН встретились с 44 военнопленными-россиянами во время посещения мест содержания под стражей в таких городах как Днепр, Харьков, Львов, Николаев, Сумы, Винница и на территории Запорожской области. Пленные "предоставили ООН достоверные сведения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их немедленной эвакуации с поля боя.

Кремль сейчас не обсуждает вопрос реконструкции "Крокуса".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ