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Кремль сейчас не обсуждает вопрос реконструкции "Крокуса"

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Москва считает преждевременным обсуждать тему в связи с проводимым следствием.

Вопрос о реконструкции концертного зала "Крокус Сити Холл" на территории подмосковного Красногорска сегодня в повестке дня Кремля и общественности не стоит, так как пока что рано обсуждать эту тему. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Сейчас этот вопрос в повестке дня Кремля и общественности не стоит. Все-таки идет активная фаза следствия. Пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков призвал Дурова внимательнее следить за Telegram после теракта в "Крокусе".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, крокус сити холл
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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