Дмитрий Песков прокомментировал американское "расследование" о трейдерах. Пресс-секретарь президента России рассказал журналистами, что Кремль ознакомился с информацией некоторых СМИ о том, что США собираются разобраться в ситуации с тем, что отдельные российские игроки на биржах выиграли из-за нестабильности нефтяных фьючерсов.
Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности
прокомментировал представитель Кремля
Дмитрий Песков добавил, что в мире публикуется огромное количество ложных сообщений и вымыслов, поэтому информацию следует воспринимать осторожно и с "большими допусками".
Польша отказалась от российской морской нефти.
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