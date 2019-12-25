Пресс-секретарь президента России призвал с осторожностью отнестись к американским публикациям.

Дмитрий Песков прокомментировал американское "расследование" о трейдерах. Пресс-секретарь президента России рассказал журналистами, что Кремль ознакомился с информацией некоторых СМИ о том, что США собираются разобраться в ситуации с тем, что отдельные российские игроки на биржах выиграли из-за нестабильности нефтяных фьючерсов.

Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности прокомментировал представитель Кремля

Дмитрий Песков добавил, что в мире публикуется огромное количество ложных сообщений и вымыслов, поэтому информацию следует воспринимать осторожно и с "большими допусками".

Польша отказалась от российской морской нефти.