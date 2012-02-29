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Песков: проблемы Калининграда требуют особой заботы от федерального центра
Сегодня, 13:03
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Песков: проблемы Калининграда требуют особой заботы от федерального центра

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В Кремле объяснили, что развитие региона находится на повестке дня у президента Владимира Путина.

Калининградская область является для страны очень важным регионом, который постоянно находится на повестке дня и президента  Владимира Путина, и федерального правительства.  Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга со СМИ от 3 июля сделал официальный представитель  администрации главы государства Дмитрий Песков.  Чиновник из Кремля  пояснил, что работа по развитию территорию проводится на постоянной основе. В частности, власти снабжают субъект РФ всем необходимым, включая предоставление финансирования.

Калининград - это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это, с учетом недружественного положения, требует от федерального центра особой заботы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

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Фото: Kremlin.ru

Теги: дмитрий песков, калининградская область, кремль, регионы, топливо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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