Песков: проблемы Калининграда требуют особой заботы от федерального центра

В Кремле объяснили, что развитие региона находится на повестке дня у президента Владимира Путина.

Калининградская область является для страны очень важным регионом, который постоянно находится на повестке дня и президента Владимира Путина, и федерального правительства. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга со СМИ от 3 июля сделал официальный представитель администрации главы государства Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что работа по развитию территорию проводится на постоянной основе. В частности, власти снабжают субъект РФ всем необходимым, включая предоставление финансирования.

Калининград - это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это, с учетом недружественного положения, требует от федерального центра особой заботы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

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Фото: Kremlin.ru