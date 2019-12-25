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Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по вопросу нерабочих дней
Сегодня, 12:36
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Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по вопросу нерабочих дней

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В Кремле призвал граждан не верить слухам, а ориентироваться на официальные сведения от правительства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию администрации президента и правительства РФ по вопросу нерабочих дней. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами. Он ответил на вопрос прессы о том, может ли быть продлен режим нерабочих дней после 7 ноября. Пресс-секретарь призвал не верить слухам.

План действий говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что президент Владимир Путин из-за роста заболеваемости по стране объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти имеют возможность и дальше продлить введенные ограничения.

В Кремле назвали подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 неприемлемой.

YouTube / Российское общество "Знание"
 

Теги: дмитрий песков, кремль, нерабочая неделя
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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