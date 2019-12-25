По словам чиновника, во всех странах есть представители ультравзгядов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не читать СМИ с утверждениями о возможной передаче Курил Японии. При этом он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Токио.

По его словам, о важности добрых отношений России и Японии не раз говорил президент Владимир Путин.

Мы будем их развивать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он заметил, что читать японские СМИ, которые муссируют тему возвращения Курил Японии, не стоит. По словам чиновника, во всех странах есть представители ультравзгядов.

Ранее Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse.

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