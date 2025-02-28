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Песков: покушение на митрополита Тихона подтверждает, что для Киева "нет ничего святого"

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Песков: покушение на митрополита Тихона подтверждает, что для Киева "нет ничего святого". Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что  киевский режим ничем не гнушается в своей террористической активности, поэтому предотвращенное ФСБ России преступление в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона лишь свидетельствует этому факту.

В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, кремль, митрополит тихон, покушение на убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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