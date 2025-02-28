В Москве оценили очередную попытку теракта СБУ в России.

Песков: покушение на митрополита Тихона подтверждает, что для Киева "нет ничего святого". Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что киевский режим ничем не гнушается в своей террористической активности, поэтому предотвращенное ФСБ России преступление в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона лишь свидетельствует этому факту.

В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости