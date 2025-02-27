В Кремле видят негативные последствия для всего региона Западных Балкан.

Кремль оценивает приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику в Боснии и Герцеговины как политический. оответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер и направлено не только лично против Додика, но и против всех патриотических сербских сил. Это тоже непозволительно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Боснийский суд приговорил президента одного из субъектов БиГ Республики Сербской - к одному году тюрьмы и шести годам запрета на замещение государственных должностей за игнорирование решений со стороны верховного представителя Кристиана Шмидта. Республика Сербская в настоящее время не признает его полномочий в качестве чиновника, так как тот в 2021 году был назначен в нарушение установленных Дейтонскими соглашениями процедур. Известно, что Шмидт инициировал законодательные акты, ущемляющие права боснийских сербов, и энтитет (субъект федерации) не стал соглашаться с этим. Ранее Милорад Додик предупреждал о готовности объявить о независимости Республики Сербской в случае дальнейших попыток лоббирования со стороны Шмидтом законов, ущемляющих права боснийских сербов.

Песков: территории Донбасса и Новороссии являются неотъемлемой частью России.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ