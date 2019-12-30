РФ не приняла решение о прекращении перелетов в Китай.

Песков: пока нет решений по вопросу о закрытии границы РФ для авиасообщения с КНР. Этот вопрос находится в компетенции рабочей группы кабинета министров. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина на встрече с журналистами. Однако в Кремле не скрывают, что угроза распространения коронавируса в РФ существует. Дмитрий Песков добавил, что Минздрав не обсуждал с администрацией президента список лекарств против пневмонии нового типа.

Администрация какое имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать прокомментировал чиновник

Проблему в Китае чиновники находят серьезной и вызывающей озабоченность. Это стало поводом для внедрения специальных мер для безопасности населения. В Частности, Михаил Мишустин подписал указ о закрытии нескольких таможенных пунктов на Дальнем Востоке. Также недоступны будут 16 пунктов пропуска по стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия приостановила оформление виз для китайцев.

Фото: Piter.tv

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