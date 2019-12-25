Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом Победы, который состоится 24 июня.
Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.
Он сказал, что особое внимание там уделяется здоровью ветеранов, так как они будут во время парада общаться друг с другом.
Песков напомнил, что это дополнительная возможность для ветеранов получить качественное медицинское обслуживание.
Ранее мы рассказывали, что в Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО.
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