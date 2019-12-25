Она находятся в санаториях и домах отдыха.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом Победы, который состоится 24 июня.

Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

Он сказал, что особое внимание там уделяется здоровью ветеранов, так как они будут во время парада общаться друг с другом.

Песков напомнил, что это дополнительная возможность для ветеранов получить качественное медицинское обслуживание.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО.