Песков: подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны

В Кремле ответили на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.

Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин.

В Кремле ответили на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции. Песков отметил, что подход Европы не является сбалансированным. Он уточнил, что их позиция резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или в Вашингтоне.

Ранее Песков заявил, что российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле.

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