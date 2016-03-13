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Песков: подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны

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В Кремле ответили на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции.

Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин.

В Кремле ответили на вопрос, есть ли место для европейских лидеров за столом переговоров в Турции. Песков отметил, что подход Европы не является сбалансированным. Он уточнил, что их позиция резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или в Вашингтоне.

Ранее Песков заявил, что российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, европа, переговоры, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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