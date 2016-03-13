Песков: российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле

В Кремле не говорят о подробностях мероприятия.

Подготовка российской делегации к двусторонним переговорам с украинскими коллегами в Стамбуле продолжается. Соответствующее заявление от 7 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что пока что не может дать СМИ других комментариев по теме. Дополнительно в Москве указали на то, что имена представителей нашей страны на предстоящей 15 мая в турецком городе рабочей встречи с киевским режимом будут объявлены в тот момент, когда лидер России сочтет необходимым раскрыть эти данные публично.

Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков связал запрет на пролет Вучича и Фицо с абсурдной русофобской политикой.

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