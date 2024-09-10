Песков: планы по вытеснению ВСУ из Курской области не для публичного обсуждения

В Кремле ответили на вопрос, ставятся ли сроки по выдавливанию войск противника с региона.

Планы по вытеснению украинских войск из Курской области не должны быть частью публичного обсуждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, ставятся ли сроки по выдавливанию войск противника с Курской области. Песков отметил, что у российских военных есть все необходимые планы. Однако, по его словам, это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично.

Ранее Песков заявил, что удары украинских БПЛА по жилым кварталам в РФ нельзя считать военными действиями.

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