Песков: перспектив мирных переговоров с Украиной нет

Он отметил, что Москва всегда была готова решать проблемы с помощью переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит перспектив мирных переговоров с Украиной. Об этом он сообщил журналистам

Комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине, Песков отметил, что Москва всегда была готова решать проблемы с помощью переговоров. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о сохранении этой готовности.

Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации.

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