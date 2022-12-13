Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах спецоперации

В Кремле оценили сведения о взятии города Соледар под контроль ВС РФ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал, когда можно будет говорить об успехах специальной военной операции на Украине. В ходе телефонного брифинга с журналистами чиновник отметил, что об успешности СВО можно будет рассуждать после выполнения всех поставленных главнокомандующим страны целей. При этом он призвал не пренебрегать тактическими успехами на поле боя, так как они тоже "очень важны". Таким образом спикер из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, как руководство оценивает освобождение города Соледара из-под контроля ВСУ.

Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели в ходе СВО. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле напомнили, что успехи на СВО достигаются "достаточно высокой ценой", за счет фантастического героизма российских солдат. Взятие под контроль города Соледар Дмитрий Песков назвал еще один поводом для гордости за бойцов РФ, которые не жалеют свои жизни и здоровье ради того, чтобы подарить своей стране такие достижения.

В Кремле опровергли сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России.

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