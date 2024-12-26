Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН

По его словам, замены ООН в настоящее время не существует.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН). Его слова приводит "РИА Новости".

Песков отметил, что в Кремле не знают деталей этой инициативы. Он подчеркнул, что замены ООН в настоящее время не существует. Также представитель Кремля отметил, что нет и возможности создать альтернативу организации.

Ранее мы сообщали, что республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН и ВОЗ.

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