Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США. Об этом он заявил журналистам.
По словам Пескова, работа по организации встречи не ведется. Он подчеркнул, что пока еще рано проводить подобные мероприятия. В Кремле отметили, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, так как за ней стоит большая работа на экспертном уровне.
Ранее Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все