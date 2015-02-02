Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом

В Кремле отметили, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США. Об этом он заявил журналистам.

По словам Пескова, работа по организации встречи не ведется. Он подчеркнул, что пока еще рано проводить подобные мероприятия. В Кремле отметили, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, так как за ней стоит большая работа на экспертном уровне.

Ранее Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме.

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