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Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме

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По его словам, выступление главы государства носит мировоззренческий характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовящемся выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме. Об этом он сообщил журналистам.

Сегодня, 7 ноября, глава государства примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Песков отметил, что выступление главы государства носит мировоззренческий характер. По его словам, стоит ожидать интересное и глубокое выступление.

Ранее Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: валдай, владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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