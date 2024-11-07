Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовящемся выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме. Об этом он сообщил журналистам.
Сегодня, 7 ноября, глава государства примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Песков отметил, что выступление главы государства носит мировоззренческий характер. По его словам, стоит ожидать интересное и глубокое выступление.
Ранее Песков заявил о невозможности завершить украинский конфликт за ночь.
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