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Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии
Сегодня, 13:11
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matveyvn

Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

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Разговоры о том, чтобы Россия разместила в Белоруссии собственную военную базу длятся уже несколько лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о военной базе РФ в Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что разговоры о том, чтобы Россия разместила в Белоруссии собственную военную базу длятся уже несколько лет. Однако белорусская сторона ни раз подчёркивала, что считает данный шаг нецелесообразным.

Отметим, что в прошлом году Александр Лукашенко назвал информацию о создании российской военной базой под Борбруйском "обычным фейком".

Ранее глава МИД Белоруссии заявил о попытке организовать украинский сценарий в стране.

Теги: белоруссия, военные базы, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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