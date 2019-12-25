Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

Разговоры о том, чтобы Россия разместила в Белоруссии собственную военную базу длятся уже несколько лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о военной базе РФ в Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что разговоры о том, чтобы Россия разместила в Белоруссии собственную военную базу длятся уже несколько лет. Однако белорусская сторона ни раз подчёркивала, что считает данный шаг нецелесообразным.

Отметим, что в прошлом году Александр Лукашенко назвал информацию о создании российской военной базой под Борбруйском "обычным фейком".

Ранее глава МИД Белоруссии заявил о попытке организовать украинский сценарий в стране.