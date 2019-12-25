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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Сегодня, 14:48
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matveyvn

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

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Кремль не станет утаивать, если глава государства примет решение вакцинироваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации Владимира Путина от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".

Чиновник отметил, что Кремль не станет утаивать, если глава государства примет решение вакцинироваться от COVID-19. Однако пока такой инициативы он не проявил.

В случае главы государства действуют особые меры предосторожности.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье.

Фото: pixabay.com

 

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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