Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Кремль не станет утаивать, если глава государства примет решение вакцинироваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации Владимира Путина от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".

Чиновник отметил, что Кремль не станет утаивать, если глава государства примет решение вакцинироваться от COVID-19. Однако пока такой инициативы он не проявил.

В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье.

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