Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации Владимира Путина от коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".
Чиновник отметил, что Кремль не станет утаивать, если глава государства примет решение вакцинироваться от COVID-19. Однако пока такой инициативы он не проявил.
В случае главы государства действуют особые меры предосторожности.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье.
Фото: pixabay.com
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